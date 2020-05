Lakti: “Sogno di esordire con la maglia della Fiorentina”

Il centrocampista della Fiorentina in prestito al Gubbio, Erald Lakti è stato intervistato dal canale mediatico del club umbro:

Ero contento quando, l’anno scorso, fui chiamato dal team manager per il ritiro di Moena, era la mia prima volta. Emozionante anche la tournée in America. Ho giocato tre gare e ho scambiato la maglia con Xhaka. Bella anche la panchina contro il Genoa. Il mio idolo? Tanti mi dicono che assomiglio a Gattuso, giocatore che mi piace molto. E’ un orgoglio per me. Mercato? Le voci sono un stimolo, ma è presto per parlare di futuro. Sogno? Esordire con la maglia della Fiorentina dopo 11 anni di settore giovanile.