L’agente di Politano: “Che prestazione contro la Juventus, sembrava… Callejon”

L'esterno mancino del Napoli viene paragonato dal suo procurato all'ex azzurro, dalla scorsa stagione in viola

Uno dei migliori in Juventus-Napoli 1-1 è stato sicuramente Matteo Politano, esterno azzurro autore dell'assist vincente che ha portato i suoi compagni momentaneamente in vantaggio grazie alla rete di Dries Mertens. La prestazione dell'ex Sassuolo ed Inter viene esaltata dal suo procuratore, Mario Giuffredi, che ad una radio partenopea ha detto: "Contro i bianconeri è stato tra i migliori in campo e a me ha ricordato nelle movenze e nella partecipazione al gioco azzurro un certo José Maria Callejon. Quel taglio in occasione dell'1-0 napoletano è stato un grande movimento".