Lafont: “Obbligati a restare in casa, giornate tutte uguali. Situazione non facile da gestire”

Alban Lafont, portiere della Fiorentina in prestito biennale al Nantes, ha parlato ai canali ufficiali del club transalpino: “Non è una situazione facile da gestire perché siamo costretti a rimanere chiusi a casa. Le giornate sono tutte uguali perché siamo obbligati a stare chiusi in casa, ma abbiamo un programma per non restare fermi. Durante la giornata gioco anche alla play e guardo la TV. Faccio esercizio fisico perché per noi atleti è importante per rimanere in forma. Mi sento tutti i giorni con lo staff medico, Facciamo controlli tutti i giorni. Una parola per i tifosi? Mi arrivano molti messaggi di incoraggiamento, se rispettiamo le regole tutto andrà per il meglio”.