L’affare più conveniente del calcio europeo? Comprare la Lazio, lo dice uno studio tedesco

David Waschnig e Marcus Wessel, firme del prestigioso mensile Smart Investor, hanno analizzato la situazione economica della Lazio in un recente studio. I risultati sono sorprendenti, la società di Lotito è risultata come il miglior affare possibile nel mondo del calcio. Come? Ecco le loro parole:

La Lazio, comprandola, sarebbe di gran lunga l’affare più economico fra tutte le squadre europee. Attualmente la sua capitalizzazione di mercato è quasi ridicola, appena 80 milioni di euro. Al contrario la Roma è valutata oltre 300 milioni. L’attuale valore di mercato non corrisponde nemmeno lontanamente a quello reale del club, che è uno dei pochi, in Europa, a chiudere stabilmente in attivo il proprio esercizio e a migliorare di anno in anno. Ad esempio, vendendo Milinkovic-Savic per 65 milioni e liquidando il portafoglio immobiliare attualmente inutilizzato, si potrebbe prendere il club quasi gratuitamente.