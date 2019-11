A Diva e Donna troviamo un’intervista a Rachele Risaliti, Miss Italia 2016 e da qualche tempo fidanzata di Gaetano Castrovilli. Tra i due è stato un vero e propri colpo di fulmine, racconta: “Sono davvero felice, le cose capitano quando meno te lo aspetti. Gaetano? Lo chiamo funghetto, perché è spuntato all’improvviso nella mia vita in un giorno d’autunno. Ci siamo conosciuti ad una cena a Firenze, con amici in comune. Ci siamo rincorsi un pochino, poi l’ho conosciuto e non poteva restarmi indifferente. Avevo pensato di lasciare Firenze, ma evidentemente c’è qualcosa che mi lega alla mia città e mi trattiene qua”. Sul Castrovilli fuori dal campo: “E’ un ragazzo con la testa sulle spalle, umile, sa cosa vuole dire fare fatica e sacrifici per ottenere risultati. Ora sta vivendo un momento d’oro, ma resta coi piedi per terra. Come me è legato alla famiglia e… coccoloso”.