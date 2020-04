L’accusa di Moggi al Milan: “Meritava la B nel 2005 dopo la partita di Firenze”

Intervenuto a Reggina TV, canale ufficiale del club calabrese, Luciano Moggi è tornato anche sul suo passato alla Juventus e alla situazione legata a Calciopoli. L’ex dirigente bianconero, radiato a vita dal calcio, ha riferito di una partita che avrebbe coinvolto anche la Fiorentina:

Il 30 aprile 2005 durante un Fiorentina-Milan i viola lottavano per la salvezza e i rossoneri per non retrocedere. L’arbitro era De Santis, che secondo un’intercettazione non avrebbe dovuto ammonire Nesta e Kakà (diffidati) in vista dello scontro diretto con la Juve. Quella partita finì non solo con la vittoria del Milan 1-2 ma non fu dato un rigore grosso come una casa per fallo di Pancaro su Pazzini. Ci fu quasi una rissa ma non fu sanzionato nessuno. Era una partita da ufficio inchieste e retrocessione del Milan.