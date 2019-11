La Supercoppa torna in Arabia, ma finalmente senza distinzione di sessi!

Come rivela Ansa, sarà Riad in Arabia la sede che ospiterà la manifestazione che vede fronteggiarsi la vincitrice dello scudetto e la vincitrice della Coppa Italia. Passi da gigante rispetto all’edizione 2018, a Gedda, infatti sul fronte dei diritti: la Lega ha chiesto e ottenuto che il pubblico femminile abbia accesso a tutti i settori, e non solo ad alcuni dedicati. A differenza dello scorso anno dove la differenza di genere era marchiata con le donne “costrette” a vedere la gara solo in determinati settori