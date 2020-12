La stampa estera si unisce in coro: “Addio all’eroe del Mundial’82”

Questa notte all’improvviso ci ha lasciati Paolo Rossi, un vero eroe del calcio italiano che era e rimane amato da tutti. Uomo di grande semplicità ed umiltà, non amava i riflettori e per questo la sua esposizione mediatica era limitata.Come riportato da Gazzetta.it, la notizia della sua dipartita ha fatto il giro del mondo. Di seguito vi proponiamo alcune delle reazioni della stampa estera:

“Carrasco do Brasil em 1982, Paolo Rossi morre aos 64 anos“. Il portale brasiliano Terra saluta così il boia calcistico del grande Brasile di Falcao e Socrates. “Marcó seis goles y se llevó la Copa del Mundo“, il bomber della Cppa del Mondo per lo spagnolo AS. La notizia della morte di Rossi trova spazio anche sulla BBC: “Paolo Rossi, Italy’s 1982 World Cup hero, dies aged 64”.

VIDEO – Eroe, leggenda, il “carnefice” del Brasile: il ricordo della stampa estera