La Spagna vieta i voli da e per l’Italia: gare di Europa League a rischio?

Come riporta Calciomercato.com, la Spagna ha soppresso tutti i voli da e per il nostro Paese fino al 25 marzo compreso, come da decreto firmato dal governo iberico nelle scorse ore. Passino Atalanta e Napoli, che giocano a breve, ma giovedì 12 e giovedì 19 sono in programma le gare di Europa League, e Inter e Roma, impegnate in casa e fuori contro Siviglia e Getafe, rischiano di dover fare i conti con nuove complicazioni. Sono in corso trattative fra la società giallorossa e la Spagna, per capire come sia il caso di muoversi (e soprattutto se lo sia…)

