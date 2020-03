La Spagna ci imita: sospesa la Liga, Real in quarantena. E la Premier chiude ai tifosi

Il calcio spagnolo si ferma, come quello italiano. Alle 12 a Las Rozas, il centro tecnico federale alle porte di Madrid, è iniziata la riunione straordinaria tra Federazione, Liga e Afe, il sindacato calciatori. Dopo 5 minuti è stato emesso il verdetto: stop al calcio. Al momento – riporta gazzetta.it – è stato fissato in due settimane, ma ovviamente è tutto da vedere. Il coronavirus, più o meno ignorato in Spagna fino a questo lunedì, sta esplodendo con tutta la sua contagiosa forza e al momento è impossibile fare previsioni. E la positività di un giocatore di basket del Real Madrid ha spinto la società a imporre la quarantena anche ai Blancos, che dividono con la squadra di pallacanestro parte degli impianti. Intanto si muove anche la Premier League che nelle prossime ore annuncerà le partite a porte chiuse. Fino al prossimo provvedimento. LE CLASSIFICHE DEL CALCIO EUROPEO SU NUMERICALCIO