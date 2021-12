La Serie A fa i conti col Covid: ecco il punto della situazione

Da Napoli arrivano buone notizie riguardo ad Insigne e Fabian Ruiz, da altre società invece...

Le vacanze di Natale stanno ormai per terminare un po' per tutte le società di Serie A. La Fiorentina, ad esempio, ha ripreso proprio quest'oggi i lavori in vista dell'inizio del girone di ritorno ed ha avuto a che fare subito con una situazione delicata per quanto riguarda le positività al Coronavirus. Ma quello viola non è l'unico club coinvolto. C'è chi come il Genoa ha il proprio allenatore (Andriy Schevchenko) oltre che il capitano Mimmo Criscito fermi ai box proprio per questo motivo, così come il Torino e l'Empoli contano tre giocatori a testa e la Salernitana ben sei. Il Napoli, invece, ha recuperato sia Lorenzo Insigne che Fabian Ruiz, negativi proprio oggi al tampone, mentre Lozano resta per il momento in isolamento in patria. Chiusura con la Serie B: il Frosinone conta addirittura dieci calciatori positivi al Covid. Lo riporta repubblica.it.