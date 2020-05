La Serie A prova a ripartire: iniziano gli allenamenti in casa Samp, zero positivi nel Napoli

Mentre ai Campini proseguono i test dei calciatori viola, anche gli altri club di Serie A continuano il loro riavvicinamento alla ripresa dell’attività, con più o meno difficoltà. La Sampdoria ad esempio, altro club colpito come quello viola dal Coronavirus, o il Napoli, che ha completato i test diagnostici preventivi. A Bogliasco i cancelli sono stati riaperti per gli allenamenti volontari individuali, dopo la chiusura del centro sportivo blucerchiato nella giornata di ieri, mentre in casa azzurra sarà domani il giorno di ripresa del lavoro sul campo (a distanza): i giocatori di Gattuso sono tutti ok.