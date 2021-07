La Serie A chiama Draghi: “Gli stadi riaprano, altrimenti…”. Niente spezzatino

Al termine dell'assemblea di Lega odierna, i club minacciano lo sciopero e di far saltare la prima giornata di campionato nel caso in cui gli impianti dovessero restare ancora chiusi

Con un chiaro comunicato, la politica del pallone chiama in causa il Governo. Continuare a giocare con gli stadi chiusi è diventato ormai insostenibile ed impossibile per i club, che minacciano anche di scioperare e di non giocare il primo turno del prossimo comunicato. Questo il pensiero delle diciannove società di Serie A (per il momento la Salernitana è fuori dalla Lega a causa della sua situazione societaria):