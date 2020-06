La Russa: “Adoravo Hamrin, Commisso simpatico. Stadi chiusi scelta incomprensibile”

Il senatore Ignazio La Russa è intervenuto su Toscana TV durante la trasmissione 30esimo minuto:

Hamrin era il mio giocatore preferito, avevo meno di 13 anni e lui era il folletto, una figura che poteva essere accostata a Sivori così solleticava la mia fantasia. La Fiorentina è sempre stata la squadra di Firenze, cosa che aveva un significato particolare. Riapertura stadi? Trovo incomprensibile che si possa andare al chiuso, al teatro, al cinema e non allo stadio. Chiederò la motivazione al governo, mi auguro non sia perché il calcio venga considerato non radical chic. Nelle regioni dove ci sono zero contagi sarebbe un assurdo, limitiamo il numero ad un terzo. Commisso? Non lo conosco personalmente, l’ho visto solo in tv. A volte sembra una macchietta dello zio d’America, ma è concreto e di istinto mi sta simpatico.