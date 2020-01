La protesta dei tifosi del Parma: prezzi dello Stadium troppo elevati, i soldi verranno usati in altro modo

Ecco il comunicato degli ultras del Parma, risalente a qualche giorno fa e relativo alla sfida del 19 gennaio a Torino contro la Juventus: “Anche in questa occasione DISERTEREMO (non è la prima volta: era già successo a Napoli, ndr), invitando tutta la tifoseria a farlo, lasciando vuoto il settore ospiti dello Juventus Stadium, e chiediamo a tutti quelli che appoggiano l’iniziativa, e che sarebbero andati a Torino ad un prezzo normale, di appoggiarci in un’iniziativa benefica: invece che speculare sulla nostra passione, il nostro denaro lo doneremo. Allo stadio con il Lecce faremo una raccolta benefica per il reparto di Oncologia Pediatrica, dove ognuno donerà una somma che rappresenti l’ipotetica cifra che vorremmo spendere per un biglietto di Curva.

Speriamo che la lega ascolti le proteste dei tifosi in tutta Italia e che regolarizzi i prezzi d’accesso agli stadi, magari mettendo dei tetti massimi come accade in Francia, in modo che nei nostri stadi ci siano sempre dei settori che mantengano i prezzi popolari.

PREZZI POPOLARI PER SETTORI POPOLATI”.