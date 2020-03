La proposta: “Sospensione mutui e rateizzazione utenze per impianti sportivi”

Arriva dal sito del Comune di Firenze la proposta del Presidente della Commissione cultura e sport Fabio Giorgetti:

“Occorre iniziare, da subito, a lavorare per aiutare le società che svolgono attività agonistica a livello giovanile e dilettantistica e che rischiano, da qui alla fine dell’emergenza Coronavirus di finire in ginocchio. Sono pronto a promuovere un coordinamento tra tutte le federazioni sportive, coinvolgendo anche tutti gli enti di promozione sportiva per affrontare, insieme, la situazione. Propongo, negli impianti comunali, la sospensione dei mutui e la rateizzazione delle utenze per tutte le società sportive. Comune di Firenze, Città Metropolitana e Regione dovranno mettersi a un tavolo per decidere quali possano essere le agevolazioni per le società sportive alle prese con la chiusura delle attività agonistiche. L’impatto sul tessuto sociale lo avremo di sicuro. Allenatori, collaboratori, custodi e tutti coloro che percepiscono compensi all’interno delle società sportive si troveranno a fare a meno degli incassi derivanti dalle gare. E, dunque, è importante, ridurgli le spese. Presenterò una risoluzione in Consiglio comunale, da presentare in Parlamento, che permetta la sospensione dei mutui per il periodo di emergenza da Coronavirus e promuovere un accordo con i grandi gestori che forniscono acqua, luce, telefono per sospendere le bollette; ognuno, all’interno di un paese in un’emergenza nazionale, deve fare la sua parte”