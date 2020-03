La proposta: Serie A in chiaro per la prossima giornata. FIGC d’accordo, ma la Lega…

Come si legge sul sito di Repubblica, “in serata il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora ha inviato al presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e per conoscenza al Presidente della Lega calcio Serie A, Paolo Dal Pino, una lettera per chiedere di valutare le eventuali condizioni per trasmettere in chiaro le competizioni di Serie A almeno della prossima giornata di campionato”.

Ecco alcuni passaggi di detta lettera:

“…in considerazione dei forti disagi cui è chiamata la popolazione in questo momento difficile e in ottica di salvaguardia della salute […] Ritengo opportuno sottolineare la vocazione più autentica dello sport, e quindi del calcio, e cioè quella di unire e consentire a tutti di godere uno spettacolo emozionante, senza ansie, né paure. […] Ciò (la trasmissione in chiaro, ndr) costituirebbe un bellissimo segnale verso tutti gli italiani, ma anche un modo per limitare i disagi associati alle misure di contenimento in essere e, addirittura, di cooperare attivamente al raggiungimento delle loro stesse finalità.

Gravina si era già espresso a favore per un paio di partite in chiaro, ma l’ultima parola spetta alla Lega di A. Vi terremo aggiornati in caso di eventuali sviluppi.

AGGIORNAMENTO 21:05 – Repubblica.it spiega che la Lega è contraria alla proposta. Sky si era offerta di dare le partite, soprattutto la partitissima Juve-Inter, oltre che in pay tv, anche su Tv8 in chiaro. Ma la cosa era finita lì.