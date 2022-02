La probabile dell’Atalanta: Gasp punta sulla coppia Boga-Malinovskyi

Problemi di organico per l'Atalanta, che può contare solo su 20 convocati. Scelte obbligate in avanti per Gasperini

Redazione VN

Che Atalanta sarà quella attesa al Franchi? Gasperini deve fare i conti con diversi problemi di formazione, soprattutto a causa degli infortuni. Sono solo 20 i convocati per Firenze, con anche i giovani Scalvini e De Nipoti ed è probabile che l'undici scelto vada in continuità rispetto alla squadra che ha battuto giovedì l'Olympiakos in Europa League, dando spazio a coloro che hanno riposato. I quotidiani si riscoprono quasi tutti d'accordo sulle possibili scelte: davanti a Musso linea a tre con Toloi, Demiral e Djimsiti. Al centro del campo sicuro del posto Koopmeiners, con l'unico ballottaggio fra De Roon e Freuler e Hateboer-Zappacosta in fascia.

Scelte contate, invece, soprattutto in attacco: il tecnico nerazzurro dovrà rinunciare per i noti problemi a Miranchuk, Ilicic, Zapata e anche Muriel, uscito malconcio contro i greci. Spazio dunque a Boga e Malinovskyi, con alle loro spalle l'imprevedibile Pasalic ad agire sulla trequarti.