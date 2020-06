La Premier torna col giallo: gol fantasma in Aston Villa-Sheffield Utd

Dopo 99 giorni di stop per la pandemia di coronavirus, riecco la Premier League: quello inglese è il terzo tra i campionati “top” in Europa a ricominciare, dopo Bundesliga e Liga. Si comincia – scrive gazzetta.it – con uno 0-0 tra Aston Villa e Sheffield Utd, ma anche con un giallo: nel primo tempo alle Blades non viene concesso un gol, col pallone che sembrava aver varcato interamente la linea. Se già gli inglesi avevano poca passione per la tecnologia, le cose non potranno che peggiorare.

Partita, dominata dalla paura di sbagliare, con lo Sheffield Utd che si conferma più solido e i Villans sempre a rischio amnesia. Il portiere Nyland ne ha una che potrebbe costare cara: sul cross di Norwood si trascina il pallone in porta, appoggiandolo al palo per cercare di mantenerne uno “spicchio” al di là della linea. La palla sembra dentro tutta, i giocatori di Wilder protestano ma l’arbitro Oliver non convalida, perché la Goal Line Technology non invia il segnale e la Var non ha modo d’intervenire. Il risultato non si sblocca lì, né più avanti: 0-0, Blades seste e Villans penultimi.

Poi arriva la spiegazione dell’azienda fornitrice di “Hawk-Eye”, l’occhio di falco che stavolta è sembrato cieco: “Le sette telecamere sono state oscurate in maniera significativa dalla posizione di portiere, palo e difensore, impedendo che fosse trasmesso il segnale. Un caso mai accaduto nelle oltre 9000 partite in cui Hawk-Eye è stato usato in precedenza, il sistema era stato testato prima del match ed era risultato funzionante. Ce ne scusiamo con la Premier League e i tifosi dello Sheffield Utd“.