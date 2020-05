La pace Balo-Chiellini: “Mi hai pugnalato ma ti voglio bene”, “Sbagliando ho imparato”

Giorgio Chiellini e Mario Balotelli questa sera in prima serata saranno tra i protagonisti della puntata de Le Iene, su Italia 1 per una pace a distanza dopo le polemiche per il libro “Io, Giorgio”, autobiografia scritta dal difensore bianconero. Nel libro infatti Chiellini parla di Balo come “persona negativa”. Le Iene sono state a casa di Balotelli, poi a casa di Chiellini e li hanno messi in comunicazione con una telefonata. Balotelli ha regalato a Chiellini una maglia con la dedica: “Anche se inaspettatamente mi hai pugnalato alle spalle, ti voglio comunque bene, abbraccio, grande!”. Chiellini invece ha detto di essere stato sorpreso piacevolmente dal messaggio di Balo e al telefono ha spiegato: “Ero indeciso se metterlo, però non raccontare nulla è brutto, mi sembrava da falso e ipocrita. Mi prendo annessi e connessi. Sbagliando ho imparato tanto e continuo a farlo giorno dopo giorno”.