La nuova vita in bianconero dell’ex Bernardeschi… fino a giugno

Il carrarino è in scadenza e molto probabilmente a fine stagione lascerà la Vecchia Signora

E' stato uno dei primi, subito dopo la vittoria in Champions contro lo Zenit, a richiamare l'attenzione verso la sfida di sabato contro la Fiorentina. Con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, Federico Bernardeschi ha ripreso importanza in seno alla Juventus, sia in campo che fuori. Quest'anno, poi, lo stesso allenatore livornese lo impiega spesso come mezzala e proprio contro la sua ex squadra lo potremmo vedere in quel ruolo, da titolare. Lui che ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno: i contatti tra il suo agente - Mino Raiola - ed il club bianconero si sono affievoliti: molto probabilmente a fine stagione Bernardeschi lascerà la Juventus. Lo riporta gazzetta.it.