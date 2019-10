La Nazionale femminile batte anche la Bosnia, Guagni in campo per tutto il match

Poker di vittorie per le azzurre di Milena Bertolini: la Nazionale femminile, infatti, questa sera ha battuto anche la Bosnia guadagnando così il quarto successo consecutivo in un girone di qualificazione all’Europeo, il B, che la vede al primo posto solitario. Grazie alle reti di Girelli e Giugliano l’Italia ha così regolato le avversarie, in un match dominato e che poteva terminare con un risultato ben più largo. Per il capitano delle Women’s gigliate Alia Guagni, 90′ in campo e continue scorribande sulla propria corsia di competenza (la destra).