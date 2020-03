La moglie di Borja Valero: “In quarantena è dura. Milano? Silenzio assordante”

L’interista Borja Valero è in quarantena forzata, dopo la notizia della positività al Coronavirus di Daniele Rugani. E così la moglie dell’ex centrocampista viola, Rocio Rodriguez, racconta questa esperienza ad alcuni media iberici: “Sta bene e non ha sintomi, se abbiamo bisogno di qualcosa posso uscire soltanto io. Bisogna stare attenti perché le regole che ci hanno dato vanno rispettate assolutamente. Alcuni compagni di Borja che non hanno mogli né fidanzate sono costretti ad ordinare tutto online. Il silenzio a Milano è assordante, a volte si ha la sensazione di non vedere mai la fine di questa situazione“.