La Mantia: “Gol importantissimo, siamo pronti per la salvezza”

L’attaccante del Lecce, Andrea La Mantia, autore del gol vittoria contro la Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo la partita:

Sicuramente è stato un gol importantissimo, sono contento che abbia portato i tre punti alla squadra perché ci dà consapevolezza e ci fa capire che siamo pronti per la salvezza. Dobbiamo continuare così e salvarci. Vittorie fuori e non in casa? Ogni partita in questo campionato è una storia a sé, sicuramente vogliamo regalare una vittoria ai tifosi in casa, ma finché arrivano vittorie anche fuori casa va bene. Sicuramente partire dal basso e arrivare in Serie A è una soddisfazione enorme, ma segnare per un attaccante è bello in tutte le categorie. Sono contento di questo momento e cerco di godermelo.