La Ligue 1 ci ripensa? Dall’UEFA un clamoroso OK alla riapertura del campionato

Se la Francia vuole tornare a giocare può farlo, anche disputando solo dei play-off, purché entro il 2 agosto si chiuda tutto. Interpellata da Le Parisien, la Uefa ribadisce la sua posizione, confermando di non avere nulla in contrario ad un clamoroso dietrofront, richiesto a gran voce dal presidente del Lione Aulas. Ricordiamo che, con la cristallizzazione della classifica, l’Olympique è estromesso dalle coppe europee e in grande svantaggio rispetto alla Juventus in vista del ritorno degli ottavi di Champions.