La Liga ufficializza: cinque i giocatori positivi dopo i tamponi a tappeto

Nello stesso giorno in cui il quotidiano spagnolo AS suggerisce una possibile data per la ripresa del campionato, la Liga ufficializza che dopo aver commissionato a tutti i club della prima e della seconda divisione di eseguire i tamponi sugli atleti sono risultati cinque positivi. Tutti, è stato reso noto, risultano asintomatici e sono stati posti in isolamento nelle rispettive abitazioni. Lo riporta l’Ansa.