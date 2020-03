La lettera di Rui Costa: “Il mio pensiero va all’Italia. Ecco il regalo che vorrei per il compleanno”

Nel giorno del suo compleanno, Manuel Rui Costa (OMAGGIO VIDEO) ha diffuso un lungo messaggio attraverso il sito ufficiale del Benfica, di cui è direttore sportivo. Ecco i passaggi più importanti scritti dall’indimenticato numero 10 di Fiorentina e Milan:

Viviamo tutti in un momento difficile e che nessuno di noi aveva mai immaginato di vivere. È in questo contesto di profonda tristezza e di enorme incertezza sui giorni a venire che vi scrivo. Non solo ai Benfiquisti, ma a tutti coloro che soffrono e temono per la famiglia, gli amici, i conoscenti e persino gli estranei. Questo è un momento in cui “siamo tutti dello stesso club”. (…) Le rivalità esistono – e esisteranno sempre – ma il rispetto e i buoni esempi che abbiamo visto negli ultimi giorni devono rimanere permanenti. Questa è la prova che, dopo tutto, quella vecchia massima è vera: è molto più ciò che ci unisce di ciò che ci separa.

Non posso fare a meno di ricordare i tanti amici che ho in Italia. Un paese meraviglioso che ha accolto me e la mia famiglia per 12 anni in un modo che non dimenticherò mai. Oggi l’Italia è il paese con il maggior numero di decessi causati da questa malattia e questa sofferenza fa male a tutti noi. (…)

Oggi, nel giorno in cui compio 48 anni, non posso desiderare un altro dono diverso da questo: che tutti insieme seguiamo quello che ci viene chiesto di fare. Proteggiamo noi stessi, proteggiamo coloro che ci sono accanto, prendiamoci cura l’uno dell’altro. È tutto ciò che voglio chiedere, nella certezza che, così facendo, torneremo presto alla normalità della nostra vita e godremo anche del calcio che amiamo così tanto.

Un abbraccio, Rui Costa