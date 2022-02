La Lega Serie A è senza presidente: lunedì l’assemblea per eleggere quello nuovo

Nella mattinata odierna erano arrivate le dimissioni di Paolo Dal Pino

A poche ore dalle dimissioni di Paolo Dal Pino, i venti club di Serie A sono stati convocati in Lega per lunedì 7 febbraio con l'obiettivo di eleggerne il successore. Appuntamento, dunque, tra sei giorni, alle 9:30 all'Hotel Palazzo Parigi di Milano. All'ordine del giorno la verifica poteri, le comunicazioni dell'a.d. ed ovviamente l'elezione del nuovo presidente della Lega Serie A. Dal Pino ha lasciato la carica sia per motivi personali che per incompatibilità con il sistema: "Ho proposto idee nuove in un mondo troppo resistente al cambiamento", ha detto l'ormai ex massimo dirigente dell'istituzione calcistica italiana. Lo riporta gazzetta.it.