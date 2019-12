Vi avevamo parlato ieri dell’iniziativa promossa dalla Lega Serie A per combattere il razzismo nel calcio, con l’esposizione presso la propria sede dell’opera di Simone Fugazzotto, raffigurante l’immagine delle tre scimmie. Ma oggi si è scatenata la polemica contro questa scelta e molti club si sono dissociati, come Inter e Roma ad esempio, ma anche alcuni giocatori, in primis Romelu Lukaku. Questo il comunicato in risposta delle reazioni negative, dell’a.d. della Lega Serie A, Luigi De Siervo: “Ci scusiamo con tutti coloro che si sono sentiti offesi. Nonostante l’artista avesse spiegato che il senso della sua creazione fosse proprio un messaggio contro il razzismo, l’opera è apparsa però a molti discutibile. Ciò che non può essere oggetto di discussione è la forte e costante condanna da parte della Lega Serie A contro ogni forma di discriminazione e razzismo, fenomeni che siamo impegnati a sradicare dal nostro campionato”.