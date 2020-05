La Lega Pro tra le 850 iniziative sociali e il Manifesto della comunicazione non ostile e inclusiva

La Lega Pro oggi raggiunge le 850 iniziative sociali di cui 350 nel periodo dell’emergenza. Attiva nel sociale per un calcio come ambasciatore di valori, ha partecipato, insieme a tante altre realtà, anche alla stesura del Manifesto della comunicazione non ostile e inclusiva di Parole O_Stili, che verrà presentato nei giorni 8-9 maggio, in diretta streaming.”

“ Abbiamo partecipato come Lega Pro e con il supporto della nostra Area Comunicazione alla scrittura collettiva di una nuova carta etica – spiega Francesco Ghirelli- che si basa su dieci principi di stile a cui ispirarsi per scegliere parole giuste che siano in grado di annullare le distanze e di favorire l’inclusione. Nel Giorno della Memoria, il 27 gennaio scorso, la Lega Pro siglo’ il primo Manifesto per la comunicazione non ostile e successivamente quel Manifesto ha visto la firma di tutti i nostri 60 club, come impegno e responsabilità”. Le 850 iniziative sociali, in più ambiti, ha visto coinvolti i club, i dirigenti, gli allenatori, i giocatori e i tifosi. L’area sociale è seguita dall’Area Comunicazione con Gaia Simonetti. “Abbiamo necessità di far conoscere i percorsi di legalità che rappezzano con gesti di educazione civica un tessuto umano e civile che, altrimenti, rischia di perdersi e disperdersi”- conclude Ghirelli.