La Lega Pro fa 500 con le iniziative sociali

Nel 30esimo anniversario della liberazione di Nelson Mandela, che cade domani, la C ricorda al Nelson Mandela Forum di Firenze, il Premio Nobel per la Pace insieme a tanti personaggi dello sport. Nel corso dell’evento viene presentata dal presidente Francesco Ghirelli, l’iniziativa della Lega Pro “DiCiamo 60 volte no al razzismo”. Si ribadisce il no al razzismo con la lettura da parte dei capitani dei club toscani della C della frase di Mandela:” Lo sport ha il potere di unire le persone come poco altro può”. La frase diventa il motto su tutti i campi della C.

L’iniziativa si svolge dalle ore 12 alle 13,30 davanti alla riproduzione della cella di Robben Island in cui Nelson Mandela trascorse gran parte della prigionia. Le iniziative sociali sono seguite in particolare dall’Area Comunicazione con Gaia Simonetti.