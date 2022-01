La Lega dice no a Juve e Inter: la Supercoppa si gioca regolarmente

Il Consiglio di Lega non approva la richiesta dei due club

Arriva il verdetto della Lega Calcio per quel che riguarda la richiesta di Juve e Inter di posticipare la Supercoppa Italiana in programma il 12 gennaio. Le 2 società, a seguito dell'impennata dei contagi e della decisione di ridurre gli ingressi allo stadio, avevano chiesto il rinvio a fine stagione. San Siro pieno avrebbe infatti permesso ai due club di massimizzare gli incassi al botteghino. Tuttavia, come riporta gazzetta.it, il Consiglio di Lega, riunitosi oggi, ha deciso di non concedere il posticipo, decisione che era già nell'aria. La Supercoppa si giocherà regolarmente il 12 gennaio alle 21 al Meazza.