La Lazio non vuole perdere terreno dalla Juve, ma contro la Fiorentina è emergenza

“Missione Lazio: cambiare il finale per sognare ancora lo scudetto“. La Gazzetta dello Sport titola così in riferimento alla squadra biancoceleste, scivolata a sette dalla vetta dopo la vittoria di ieri sera della Juventus contro il Lecce. Stasera la sfida alla Fiorentina. Ecco quanto si legge:

La Lazio deve dare una immediata risposta questa sera contro la Fiorentina per riportarsi, quanto meno, a quattro punti dai bianconeri. (…). Durante la sosta Inzaghi e i suoi collaboratori hanno avuto modo di ricalibrare la preparazione con l’obiettivo di avere un gruppo di nuovo tirato a lucido per questo anomalo finale di stagione. Il piano rischia però di essere complicato dai tanti infortuni che stanno colpendo la formazione romana e che costringeranno il tecnico ad affrontare il match di stasera con la Fiorentina in piena emergenza. Mancheranno quattro titolari (Cataldi, Leiva, Luiz Felipe e Lulic), altri tre (Correa, Marusic e Radu) sono alle prese con affaticamenti ed andranno al massimo in panchina. Una situazione non preventivata che può penalizzare i sogni di gloria dei biancocelesti. Che questa sera non hanno alternative alla vittoria. Se non vincono il distacco dalla Juve diventerebbe poi molto difficile da colmare, pur essendoci ancora dieci partite da giocare.