La Lazio difende Lotito: “Lui razzista? Il contrario. Strumentalizzazione esasperata”

“Un termine inappropriato ha suscitato una esasperata strumentalizzazione e veicolato un messaggio in netto contrasto con tutte le iniziative da tempo messe in atto dalla società per la difesa dei valori etici e morali a cui si è sempre ispirato il Presidente Claudio Lotito e che da sempre lo pongono in prima linea contro qualsiasi forma di discriminazione”. Questa la nota del Portavoce della S.S. Lazio Arturo Diaconale apparsa sul sito ufficiale biancoceleste. Il riferimento è all’uscita infelice di ieri di Lotito che ha definito “normale” la pelle bianca (LEGGI TUTTO).