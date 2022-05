La Lazio contrattacca: “Clamorosi episodi a favore di altri e contro di noi”

Comunicato del club biancoceleste dopo il caso del gol di Acerbi: "Noi abbiamo scelto il silenzio di fronte agli episodi arbitrali"

Il caso del gol segnato da Acerbi in fuorigioco in Spezia-Lazio sta scatenando grandi polemiche. Anche perchè si è trattato della rete decisiva per la vittoria della squadra di Sarri con punti pesanti nella corsa all'Europa. Non le ha mandato a dire Mourinho nel post partita di ieri mentre in ambito giornalistico è stato Caressa ad alzare maggiormente i toni ieri a Sky. E così la Lazio ha deciso di replicare a tono con un lungo comunicato ufficiale di cui vi proponiamo i passaggi principali: