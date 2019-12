La Juventus crolla all’Olimpico e i tifosi se la prendono con…. Bernardeschi!

Che a Torino vincere sia diventato scontato già lo sapevamo, ma che bastasse la prima sconfitta stagionale per contestare la squadra era impensabile. Dopo il brutto ko dell’Olimpico [LEGGI QUI], i tifosi hanno lasciato sfogo alla propria disapprovazione via social network, il più contestato oltre all’allenatore (con cui non è mai nato feeling) è proprio Federico Bernardeschi. L’ex viola infatti è vittima di accuse della gran parte della tifoseria bianconera che non lo vede all’altezza di indossare la propria maglia a causa di prestazioni insufficienti compreso la bruttissima prova del Franchi dove fu in ombra per tutta la gara. L’hashtag che sta rimbalzando sui social bianconeri in questo momento è proprio: #bernardeschiout.

