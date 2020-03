La Juve ripete i test: nessun nuovo positivo dopo Dybala

Nessun altro giocatore della Juventus risulta positivo al Covid-19. Una buona notizia che arriva al termine dei test a cui è è stata sottoposta la squadra. Finiti gli esami per i calciatori: l’esito dei tamponi è negativo per tutti. I casi di positività al Coronavirus dunque restano circoscritti a 3: Rugani, Matuidi e Dybala, che stanno bene e sono asintomatici. Tutti gli altri tesserati e dipendenti della Juventus non hanno ad oggi manifestato alcun sintomo. Per nessuno quindi è previsto il test del tampone. C’è in ogni caso relativa tranquillità. Come per i calciatori, anche per loro prosegue l’isolamento volontario domiciliare iniziato l’11 marzo e che terminerà il 25 marzo. A riportarlo è SkySport.