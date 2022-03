La Juve detta le condizioni a Bernardeschi: ingaggio dimezzato o addio

L'ex viola è ormai un giocatore marginale per la Juventus

Il contratto firmato al momento del passaggio dalla Fiorentina alla Juventus non avrà un seguito per Federico Bernardeschi. I bianconeri non ritengono fondamentale la permanenza del giocatore di Carrara e sono disposti a perderlo anche a parametro zero a fine stagione. Il club ha presentato un'offerta di rinnovo decisamente al ribasso, quasi del 50%: 2,5 milioni a stagione a fronte dei 4 che guadagna attualmente. Toccherà adesso a Bernardeschi decidere se ridimensionare le sue pretese o cercare un'altra squadra come riporta La Gazzetta dello Sport.