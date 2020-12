Il Museo Fiorentina comunica che, a causa della situazione di emergenza nazionale determinata dal Covid-19, la nona edizione della “Hall of Fame Viola” 2020 , orgazizzata ogni anno con ACF Fiorentina, non potrà svolgersi come programmato e sarà rimandata al prossimo anno. Per lo stesso motivo anche le consuete rievocazioni storiche “Derby Storico Fiorentino” e “Florence Football Cup” non potranno avere luogo e saranno rimandate a data da destinarsi.