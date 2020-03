La Guagni torna a casa: niente finale di Algarve per l’Italia femminile

Niente finale dell’Algarve Cup per la Nazionale di calcio femminile: le azzurre di Milena Bertolini – tra cui il capitano viola Alia Guagni – avrebbero dovuto giocare domani la finale del torneo portoghese contro la Germania ma la Figc, sia a causa della sospensione programmata dei voli verso l’Italia che per tutelare le proprie atlete, ha deciso di far rientrare subito il gruppo. Le giocatrici e tutto lo staff rientreranno in patria, dunque, ad inizio mattinata di domani, con il volo delle 9. Lo scrive corrieredellosport.it.