La gaffe di Chiellini: “Non ci inginocchiamo? No al nazismo in altro modo”

Il capitano di Nazionale e Juve nel prepartita di Italia-Austria ha confuso razzismo con nazismo

Sarà stata la tensione per la partita contro l'Austria, ma il capitano della Nazionale azzurra nonché della Juventus Giorgio Chiellini si è reso protagonista di un lapsus che sta facendo il giro di tutti i social. Nel prepartita della gara di ieri dell'Italia, infatti, il difensore, in tribuna insieme a Castrovilli per un problema fisico, ha parlato a Rai Sport della delicata questione Black Lives Matter, confondendo però il termine razzismo con nazismo: