La furia di Mourinho: “Non c’è rispetto. Non posso dire altro senno…”

Parole cariche di rabbia quelle di José Mourinho nei confronti dell'arbitro Maresca. La Roma esce sconfitta dal match contro il Milan

Pesanti le parole usate da José Mourinho nei confronti dell'arbitro Maresca alla fine del match perso per 2 reti a 1 contro il Milan di Pioli. Il tecnico portoghese si scaglia contro l'arbitro, reo di non aver gestito in maniera adeguata la gara. Ecco le sue parole al termine del match ai microfoni di DAZN:

"“Complimenti al Milan, non voglio dire niente di più altrimenti domenica non andrò in panchina. Mi dà rabbia il fatto che non ci sia rispetto per i nostri tifosi. Mi dà veramente rabbia perché non c’è rispetto, ma basta non dico altro”.