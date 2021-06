La Fiorentina separa Italiano dai suoi pupilli: difficile che lo seguano ora

Erlic e Maggiore avrebbero voluto fare un percorso simile a quello di Italiano, ma gli ultimi sviluppi non vanno in questa direzione

Cittadellaspezia.com, portale vicino alle vicende degli Aquilotti, fa il punto sui pretoriani di Italiano in queste stagioni. Per Martin Erlic come per Giulio Maggiore, pensare di seguire il tecnico nel prosieguo della carriera non era un'assurdità fino a poco tempo fa, ma lo strappo di Firenze rende invece improbabile che i Platek vogliano sedersi ad un tavolo per una qualsiasi trattativa con il club di Commisso nel prossimo futuro. Provare ad immaginare un Maggiore, spezzino e capitano, che chiede di seguire Italiano in viola mette i brividi. Sarebbe una ferita forse anche più profonda per una piazza che si risveglia disillusa dall'ubriacatura della salvezza.