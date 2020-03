La finale di Champions League femminile 2022 si terrà allo Juventus Stadium

Secondo quanto riportato dall’agenzia Adnkronos la finale della Champions League Femminile del 2022 sarà ospitata dallo ‘Juventus Stadium’ di Torino. Si è rivelata quindi un successo la proposta della Figc d’accordo con il Governo, la città di Torino e la Juventus F.C che renderebbe così l’Italia protagonista in ambito internazionale, continuando la scia dei grandi eventi calcistici disputati negli ultimi anni nel nostro paese. L’Italia tornerà quindi ad ospitare la finale di Champions League Femminile sei anni dopo quella svoltasi il 26 maggio 2016 allo stadio ‘Città del Tricolore’ di Reggio Emilia. L’impianto in cui si giocherà la finale è già famoso nella storia del calcio femminile per aver fatto registrare nella passata stagione, in occasione della sfida tra Juventus e Fiorentina, il record di spettatori ( circa 40000).