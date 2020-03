La figlia di Terim: “Mio padre è in ospedale, ma sta bene”

“Mio padre al momento sta bene ed è sottoposto alle cure in ospedale“. Lo ha detto Buse Terim Bahcekapili, figlia dell’allenatore del club turco del Galatasaray, Fatih Terim, ex tecnico di Milan e Fiorentina, che ieri sera aveva annunciato di essere risultato positivo al coronavirus. “Spero che tutto andrà bene. Grazie a tutti per i vostri auguri e i messaggi. Se possibile, non lasciate le vostre case. Isolatevi a casa“, ha aggiunto la figlia dell’allenatore turco in un messaggio video, in cui ha sottolineato che il padre, 66 anni, non è un fumatore e non soffre di malattie croniche. (ANSA).