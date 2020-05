La Fifa: “Idea campionati su calendario solare. Ammonizione per chi sputa in campo”

Victor Montagliani, vicepresidente della FIFA e presidente della CONCACAF, è intervenuto a Radio Sportiva prospettando anche uno scenario inedito: “C’è la possibilità di pensare a come riformare il calcio, non solo in Europa ma in tutto il mondo, di migliorare le cose a livello di date. Qui nelle Americhe già si gioca seguendo il calendario dell’anno solare, forse è una soluzione che ci potrebbe stare anche in Europa ed in Africa, è una possibilità da discutere a livello nazionale e continentale. Non è un’idea da scartare, può essere una soluzione proprio in vista dei prossimi due anni e del Mondiale invernale 2022”. E poi l’idea dell’ammonizione per chi sputa in campo: “Visto il momento è una raccomandazione che stiamo valutando, una decisione da prendere a breve, a me pare un suggerimento positivo”.