La Coppa Italia riparte con una modifica al regolamento

Il calcio italiano riparte dalla Coppa Italia, ma in una versione inedita. Venerdì e sabato andranno infatti in scena le due semifinali di ritorno (Juventus-Milan e Napoli-Inter), con fischio d’inizio alle 21 e trasmissione in chiaro sulla Rai. Saranno le prime due partite post lockdown e presenteranno una novità regolamentare: non ci saranno i tempi supplementari. In caso di parità tra andata e ritorno, si procederà direttamente con i rigori. E lo stesso accadrà per la finale del 17 giugno. CAMPIONATO, ECCO IL CALENDARIO DELLA FIORENTINA