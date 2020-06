La classifica con l’algoritmo: ad oggi Fiorentina ancora 13^. Verona in Europa League

Una media ponderata e non aritmetica, ma soprattutto l’extrema ratio qualora – i vertici del calcio italiano incrociano le dita – la stagione di Serie A non possa essere portata a termine per gli strascichi del Covid-19. L’algoritmo che potrebbe designare la classifica del nostro massimo campionato verrà calcolato in base al punteggio finale ottenuto da una squadra fino all’eventuale sospensione più un coefficiente per le partite casalinghe (media dei punti in casa per partite rimaste in casa) e quello per le gare esterne (media dei punti in trasferta per partite rimaste in trasferta). La Fiorentina, ad oggi, sarebbe salva con 43,8 punti mentre il Lecce retrocederebbe insieme a Spal e Brescia. E in vetta? Juventus nuovamente Campione d’Italia, mentre il Verona sarebbe l’ultima squadra a salire sul treno per l’Europa scalzando il Milan.

1) Juventus 92,1 (=)

2) Lazio 90 (=)

3) Inter 82 (=)

4) Atalanta 72,6 (=)

5) Roma 65,8 (=)

6) Napoli 57 (=)

7) Hellas Verona 53,7 (+1)

8) Parma 53,1 (+1)

9) Milan 52,6 (-2)

10) Bologna 49,7 (=)

11) Cagliari 48,6 (+1)

12) Sassuolo 48,4 (-1)

13) Fiorentina 43,8 (=)

14) Torino 41,2 (+1)

15) Udinese 40,9 (-1)

16) Sampdoria 39 (=)

17) Genoa 36,9 (=)

18) Lecce 36,5 (=)

19) Spal 26,2 (=)

20) Brescia 23,4 (=)