La Bundesliga fa un passo indietro: dopo la sosta si riprende a porte chiuse

La decisione è presa direttamente dal nuovo cancelliere Olaf Scholz

Purtroppo la situazione relativa alla pandemia nelle ultime settimane è peggiorata nuovamente, specie in alcuni Paesi europei come Inghilterra e Germania. E così, il nuovo cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha stabilito che dal 28 dicembre tutte le manifestazioni sportive si svolgeranno nuovamente a porte chiuse. Dunque anche la Bundesliga, che attualmente è ferma ai box per la pausa invernale ma che riprenderà tra poco meno di 20 giorni, il prossimo 7 gennaio.