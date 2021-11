La BBC deride la Juve: “Questa squadra ha vinto 9 scudetti in Italia?”

In Inghilterra sfottono la squadra bianconera, dopo il 4-0 del Chelsea sulla Juve

L'umiliante sconfitta della Juventus in Champions League contro il Chelsea ha avuto grande eco sui media, sia in Italia che anche in Inghilterra. Tra critiche e sfottò. In particolare, la BBC (la più grande e autorevole emittente britannica) ci è andata giù dura nei confronti dei bianconeri e indirettamente anche del calcio italiano: "Questa è la squadra che ha vinto nove titoli di fila negli ultimi dieci anni in Italia?" la domanda retorica che ci si è posti in un articolo.